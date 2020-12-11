Российский Google выпустил ролик об итогах 2020 года - там есть кадры из Беларуси

В итоги года российского Google вошли кадры протестов в Беларуси. Фото: Павел МАРТИНЧИК

2020 год не был простым для всей планеты, с этим не поспоришь. «Комсомолка» уже подвела итоги года и собрала самые значимые события для Беларуси в своем дайджесте. Свой 2020-й показывают и другие СМИ и ресурсы.

Например, российское отделение Google выпустило трогательный видеоролик с кадрами, иллюстрирующими главные события и популярные запросы за год. За два дня ролик посмотрели более 2,6 миллиона пользователей. Многие признаются, что «пустили скупую мужскую слезу».

В видео появляются и кадры белорусских протестов, воскресные марши и мирные демонстрации охарактеризованы словом «смелее».

- Говорят, что истинный характер проявляется в трудные времена. 2020-й был тяжелым, но он сделал нас всех лучше: смелее, добрее, честнее. Это видео посвящается всем качествам, которые этот год помог нам открыть в себе, и всем людям, которые своим примером сделали это возможным, - говорят авторы ролика.

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