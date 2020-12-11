За сутки со счетов брестчан пропали более 34 тысяч рублей: в МВД говорят, это новый антирекорд мошенников

В милиции рассказали, как отличить мошенников от банковских работников. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что в Брестской области за сутки с банковских карт граждан пропали более 34,2 тысячи белорусских рублей, проинформировали в пресс-службе МВД. Это новый антирекорд виртуальных хищений. Правоохранители говорят, что виной всему стала доверчивость жертв и незнание мер кибербезопасности. Кто стал жертвой?

Так, сбережений лишилась 58-летняя жительница Пружан. Ей позвонили в одном из мессенджеров, номер был незнакомый, но сопровождался информацией о ее банке. Вежливый мужчина, сказал, что он банковский сотрудник Андрей Николаевич. А дальше - «страшилка», мол, с вашего счета мошенник пытается списать 100 рублей, скажите реквизиты, и мы его остановим. Лжесотрудникам женщина не только назвала реквизиты карточки, но и сказала, что у нее есть другая карта, и тоже продиктовала информацию с нее.

- В итоге жительница Брестчины лишилась 11 146 рублей с одной карты и еще 6067 рублей с другой, - прокомментировали в пресс-службе.

В этот же день произошли и другие похожие хищения, где общая сумма превысила 18 тысяч рублей. По всем инцидентам возбуждены уголовные дела, идет следствие.

В МВД напомнили о необходимости соблюдения элементарных мер безопасности.

- Сотрудники банков не звонят, не рассылают писем, смс-сообщений, электронных сообщений с просьбой подтвердить реквизиты карточки, пин-код либо иную личную информацию, - напомнили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Новый вид мошенничества в Беларуси: фальшивые «банковские работники» теперь и в Вайбере!

За сутки от них страдают десятки человек - назвав данные своей карты, моментально теряют все деньги (подробности).

В Минске мужчина хотел вынести из магазина продукты, ударил охранника в лицо и спрятался на стройке.

На 38-летнего минчанина завели уголовное дело за насилие в отношении должностного лица (подробности).