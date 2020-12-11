Главный санитарный врач Минска: "Новогодние праздники рекомендуется провести в кругу семьи"

Главный санитарный врач Минска порекомендовала провести новогодние праздники в кругу семьи Фото: Инна КОРСАК

Главный санитарный врач Минска Светлана Ермак порекомендовала провести новогодние праздники в кругу семьи. Об этом сообщили в БелТА.

- Важно понимать, что новогодние праздники - это массовые мероприятия, которые люди любят проводить не только в кругу семьи, но и в компании своих друзей. В этом году мы рекомендуем провести их в близком кругу своих родственников. Это позволит обезопасить и себя, и родных от заражения коронавирусной инфекцией, - пояснила Ермак.

Она напомнила, что в этом году стоит воздержаться от проведения корпоративов.

- Решением Мингорисполкома всем объектам общепита было запрещено проводить заказные и закрытые мероприятия. Данный факт является основным профилактическим средством, - добавила главный санитарный врач.

Ермак посоветовала заранее сделать покупки перед новогодними праздниками, чтобы избежать больших очередей.

- Не забывайте при посещении торговых центров соблюдать необходимую дистанцию, где это возможно, пользоваться антисептиками и не забывать про маски. Лучше всего покупки сделать заранее, чтобы не толпиться в очередях, - подчеркнула Ермак.

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