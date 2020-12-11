Врач назвал неожиданное опасное последствие неправильного ношения масок

Если в результате ношения маски возникают проблемы со зрением, то стоит применять увлажняющие капли. Фото: pexels

Если надеть защитную маску неправильно, то это может привести к снижению остроты зрения, заявил главный врач московской поликлиники №46 Денис Серов.

По его словам, в результате неправильного ношения маски может появиться синдром сухого глаза. Врач подчеркнул, что маска должна плотно прилегать к лицу, в противном случае воздух выходит в основном сверху и вызывает преждевременное испарение слезной пленки.

- Данное состояние, как правило, ощущается в виде дискомфорта и нередко может приводить к снижению остроты зрения и даже травмированию роговицы, - пояснил медик, его слова приводит агентство «Москва».

Кроме того, доктор напомнил, что маску нужно менять каждые два-три часа и постоянно контролировать, плотно ли она сидит.

Если же в результате ношения маски возникают проблемы со зрением, то стоит применять увлажняющие капли на основе натуральной слезы. Если зрение постоянно ухудшается, то нужно обратиться к специалисту.

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