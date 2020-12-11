Мать и сын погибли во время пожара в собственном доме в Дзержинском районе

Пожар в Дзержинском районе унес жизни двух человек. Фото: CК

Два человека погибли в результате пожара в частном доме в Дзержинском районе. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Спасатели получили сообщение о возгорании в доме в деревне Мощёное 10 декабря около 23 часов. Когда они прибыли на место и начали тушить огонь, то нашли в доме тела проживавших там 62-летней женщины и ее 30-летнего сына. Позже выяснилось, что с ними был еще и 61-летний отец, но он успел выбраться.

Следователи осмотрели место происшествия. Они полагают, что возможная причина пожара - неосторожное обращение с огнем во время курения.

Все обстоятельства произошедшего установят при помощи комплексной пожарно-технической и химической, а также судебно-медицинской экспертиз. По факту происшествия проводится проверка.

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