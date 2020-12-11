Лукашенко: Пандемия коронавируса, как лакмус, раскрыла суть экономических союзов и интеграционных объединений

Лукашенко заявил, что пандемия коронавируса, как лакмус, раскрыла суть экономических союзов и интеграционных объединений Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Александр Лукашенко в пятницу, 11 декабря, принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Оно проходит в онлайн-формате. Лукашенко заявил, что пандемия коронавируса, как лакмус, смогла раскрыть суть экономических союзов и интеграционных объединений. Его слова приводит БелТА.

- Этот год стал настоящим испытанием на прочность для здравоохранения, экономик, а также политсистем во всех странах мира. Хотел бы отметить, что пандемия коронавируса, как лакмусовая бумажка, раскрыла суть экономических союзов и интеграционных объединений. Пандемия на практике смогла убедить даже самых ярых скептиков, что только вместе мы можем быть сильнее. COVID-19 еще нам смог показать истинную цену невыполнения уже достигнутых договоренностей, - заявил Лукашенко.

Он добавил, что данным заседанием Беларусь завершает год председательства в органах Евразийского экономического союза.

- Да, мы смогли обозначить в своей программе амбициозные цели: укрепление союза, развитие экономик наших стран, повышение уровня достатка людей. Данные цели весьма универсальны и выгодны для всех участников. Данным заседанием Беларусь завершает год председательства в органах Евразийского экономического союза, - подытожил Лукашенко.

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