Главный санитарный врач рассказала, сколько еще будет действовать масочный режим в Минске Фото: Инна КОРСАК

Главный санитарный врач Минска Светлана Ермак рассказала, сколько еще будет действовать масочный режим в Минске. Ее слова приводит БелТА.

- Масочный режим в Минске придется еще несколько ближайших месяцев соблюдать. Хотела бы отметить, что все антиковидные меры, которые были введены в столице, являются обоснованными. Они направлены на снижение заболеваемости коронавирусом. Данные мероприятия были приняты в соответствии с теми рекомендациями, которые есть сейчас в мире. Плюс ко всему там проводится довольно активная информационная работа, которая является одним из приоритетных направлений, - подчеркнула Ермак.

Напомним, что обязательный масочный режим в Минске был введен 12 ноября.

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