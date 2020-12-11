Зарплаты некоторых работников сферы образования вырастут в Беларуси с 1 января

Зарплаты в сфере образования вырастут в Беларуси с 1 января Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Зарплаты в сфере образования вырастут в Беларуси с 1 января. Такое постановление приняло Министерство образования, сообщил 10 декабря Telegram-канал Минобра.

«Этим постановлением предусмотрено, что с 1 января 2021 года в рамках реализации поручения президента Республики Беларусь по повышению заработной платы низкооплачиваемым категориям работников устанавливается надбавка воспитателям дошкольного образования и помощникам воспитателя в размере 10 процентов от оклада», - рассказали в министерстве.

Также с нового года введут доплаты тем, кто работает в сфере образования на должностях, общих для всех видов экономической деятельности. Это рабочие, уборщики, дворники, сторожа, инженеры, юристы. Они получат базовую доплату до минимальной зарплаты платы (с 1 января она составит Br395). Доплата будет рассчитывается как разница между величиной минималки и суммой оклада, надбавок за стаж работы в бюджетных организациях и за работу по контракту.

В Минобразования отметили, что это не исключают других выплат, которые могут получить работники, например, премий или компенсаций. Их будут выплачивать сверх минимальной зарплаты.

«Родителям - воспитателям детского дома семейного типа на период комплектования воспитанниками устанавливается доплата за сложность выполняемой работы при наличии до 5 детей в размере 40% от базовой ставки», - добавили в министерстве, отметив, что в настоящее время такой надбавки нет.

Повышение зарплат ждет и штатных водителей автобусов школ, им увеличат доплату с 50 до 100%, как в центре по обеспечению учебных заведений.

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