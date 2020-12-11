Лукашенко заявил, что нужно использовать потенциал ЕАЭС для продвижения сельхозпродукции на рынки третьих стран. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 11 декабря принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического союза. Он заявил, что необходимо использовать потенциал ЕАЭС для продвижения сельскохозяйственной продукции на рынки третьих стран. Об этом сообщает БелТА.

- Хотел бы отметить, что в целом я позитивно оцениваю деятельность комиссии по формированию эффективно работающего аграрного рынка, который был создан на основании межгосударственной кооперации и системы прогнозирования развития агропромышленного комплекса нашего союза. На мой взгляд, потенциал союза должен быть направлен не только на развитие внутреннего рынка, но и на продвижение сельхозпродукции на рынки третьих стран, - заявил Лукашенко.

Он добавил, что в 2020 году были приняты в ЕАЭС решения, которые касаются сферы техрегулирования. По словам Лукашенко, проводится работа по гармонизации законодательств государств - членов Евразийского экономического союза для установления ответственности за нарушение обязательных требований к продукции.

- На данный момент, к сожалению, результаты в урегулировании вопроса, который касается методов контроля содержания лекарственных средств в пищевой продукции животного происхождения, отсутствуют. И данная проблема не решается уже на протяжении нескольких лет. И я считаю, что данный вопрос комиссия должна урегулировать в течение 2021 года, - подчеркнул Лукашенко.

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