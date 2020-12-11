Маргарита Грачева, которой экс-супруг отрубил кисти рук, вышла замуж

Маргарита Грачева. Фото: Instagram

Автор книги «Счастлива без рук» Маргарита Грачева, которой бывший муж отрубил кисти, вновь вышла замуж. Об этом она рассказала своим подписчикам в Instagram.

Три года назад ее история вызвала широкий резонанс в обществе, в прошлом году она приезжала в Минск и презентовала свою книгу, где рассказала о том, как начала новую жизнь.

Напомним, что экс-супруг Маргариты вывез ее в лес и отрубил кисти обеих рук. Она решилась рассказать эту историю, чтобы поддержать жертв домашнего насилия.

После этого она не делилась подробностями личной жизни, но теперь она порадовала подписчиков фотографиями со своей свадьбы. Замуж она вышла летом, но снимками поделилась лишь сейчас. Церемония прошла в Санкт-Петербурге, но не совсем обычно - на природе. Новобрачные предпочли также черные обручальные кольца, а невеста была не в платье, а в белом комбинезоне.

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