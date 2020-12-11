Лукашенко: Времена сейчас непростые, и прежде всего для наших близких друзей и братьев - России

Лукашенко заявил, что сейчас непростые времена для России. Фото: БелТА

Александр Лукашенко в пятницу, 11 декабря, принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Оно состоялось в онлайн-формате. Лукашенко заявил, что сейчас непростые времена для наших братьев и близких друзей - России. Об этом сообщает БелТА.

- Мы все знаем, что сейчас непростые времена. И они прежде всего непростые для наших близких друзей и братьев - России. Вы же все видите, что острие атак из-за пределов нацелено именно на Российскую Федерацию. Мы очень остро это ощущаем в Беларуси, - подчеркнул Лукашенко.

И добавил, что Беларусь всегда поддерживала Россию и дальше будет ее поддерживать.

- Россия - стержень нашей интеграции. Именно так говорил наш почетный председатель Нурсултан Назарбаев. Хочу пожелать вам сил и терпения. И помните, что мы всегда Россию поддерживали. И дальше будем ее поддерживать. Без нее не может быть интеграции на постсоветском пространстве, - заявил Лукашенко.

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