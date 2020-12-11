Сильный гололед в Витебске: улицы превратились в каток, возросло количество ДТП

Из-за гололеда в Беларуси 11 декабря объявлен оранжевый уровень опасности. Фото предоставлено читателем

Гололед привел к сложной обстановке на дорогах в Витебске, увеличилось количество ДТП, сложности испытывают и пешеходы. Об этом сообщает издание «Витьбичи».

Напомним, что синоптики объявили на 11 декабря в Беларуси оранжевый уровень опасности из-за гололеда и гололедицы. Это погодное явление ожидается и 12 декабря.

Жители Витебска с утра ощутили на себе сложности, когда вышли на улицы и им пришлось скользить по тротуару, а не идти. Автовладельцы обнаружили, что их машины сковало ледяным панцирем.

На дорогах увеличилось количество ДТП. Одна авария произошла на выезде из дворов домов №49 и 49а по улице Карла Маркса. Маршрутку снесло к припаркованному вдоль дороги грузовому микроавтобусу, а затем к ним добавился еще один легковой автомобиль. Выехать из дворов было почти невозможно.

Тем временем витебские коммунальщики рассказали, что работают на улицах с пяти часов утра, посыпают тротуары песком, но результата нет из-за погоды.

- Идет дождь, весь песок намокает и сверху покрывается коркой льда, - пояснила сотрудница жилищно-эксплуатационного управления, ее слова приводит портал «Sputnik. Беларусь».

Добавим, что накануне в МЧС предупреждали местных жителей о неблагоприятном погодном явлении и дали несколько рекомендаций, как подготовиться к гололеду.

- Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, примите меры для снижения вероятности получения травмы. Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь, - посоветовали в МЧС.

Там добавили, что двигаться нужно осторожно, не торопясь, наступать на всю подошву.

Неопытным водителям посоветовали отказаться от поездок. Остальным - проверить резину, соблюдать скоростной режим.

Также спасатели напомнили, что нужно быть осторожными из-за обледенения проводов линий электропередачи. Их обрыв может привести к травмам. Чаще всего при гололеде можно получить ушибы, сотрясение мозга и переломы.

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На дорогах очень скользко, возросло количество ДТП (подробности).