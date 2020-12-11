Глава Католической церкви Беларуси Кондрусевич намерен подать прошение об отставке

Кондрусевич в ближайшее время намерен подать в отставку Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Глава Католической церкви Беларуси Тадеуш Кондрусевич заявил, что уже в ближайшее время намерен подать прошение об отставке. Об этом сообщает агентство БелаПАН.

- В январе мне исполнится 75 лет. Я официально ухожу в отставку, а также должен уйти и на пенсию. Прошение об отставке уже написано, и я в ближайшее время передам его нунцию. Что касается сроков продления служения, то это будет зависеть от святого отца, - рассказал Кондрусевич.

Он добавил, что в курсе того, что на данный момент представители Святого престола ведут переговоры с властями Беларуси касаемо его возвращения в Беларусь.

- Да, я знаю, что представители Святого престола продолжают разговоры с белорусскими властями, которые касаются моего возвращения в Беларусь. За ситуацией продолжает следить и Государственный секретариат Святого престола. Я очень надеюсь, что все закончится хорошо и я смогу вернуться в Беларусь, - подчеркнул Кондрусевич.

По его словам, он никогда не был вовлечен в политику, а только проповедовал Евангелие.

Согласно Кодексу канонического права римско-католического костела, у епископа, которому исполнилось 75 лет, есть возможность подать прошение об отставке от должности верховному понтифику. Учитывая все обстоятельства, именно он принимает решение.

Напомним, что Тадеуша Кондрусевича 31 августа без объяснения причин не впустили в Беларусь. Позже ситуацию прокомментировали в Госпогранкомитете и сообщили, что главе Католической церкви в Беларуси было отказано во въезде по причине недействительного паспорта.

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