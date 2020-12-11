Милиция нашла мать новорожденного, труп которого обнаружили в мусорном контейнере

По предварительным данным, женщина избавилась от тела ребенка сразу же после родов. Фото: скриншот видео МВД

Личность женщины, которая может быть причастна к смерти новорожденного в Витебске, установлена. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Напомним, что накануне в мусорном контейнере в областном центре был найден труп ребенка.

Оперативники отработали различные версии и установили подозреваемую.

- Выяснилось: 30-летняя могилевчанка снимала квартиру вблизи места происшествия, а недавно она съехала и вернулась домой. По предварительной информации, женщина избавилась от тела ребенка сразу же после родов, - рассказали подробности в МВД.

В настоящее время ведутся оперативно-разыскные и следственные действия, в ходе которых следователи выяснят все обстоятельства произошедшего.

Действиям задержанной дадут правовую оценку.

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