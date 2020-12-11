Фотофакт. Посмотрите, как украсили елку в Гомеле. А уже 11 декабря на ней зажгут новогоднюю иллюминацию

В Гомеле украсили елку на центральной площади
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
В Гомеле уже украсили елку на центральной площади города. А уже 11 декабря на ней зажгут новогоднюю иллюминацию.
В качестве верхушки на елку водрузили большую красную звезду
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Украшали елку красными шарами
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
На площади появился новогодний тоннель
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Рядом с елкой установили сразу несколько светящихся композиций: зверюшек с музыкальными инструментами, заснеженные деревья, лошадей с колесницей, Снегурочку.
Рядом с елкой установили несколько сказочных персонажей
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Рядом с елкой установили несколько сказочных персонажей
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Рядом с елкой установили несколько сказочных персонажей
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
На площади также можно увидеть и символ года - бычка.
Можно найти и символ года - бычка
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Можно найти и символ года - бычка
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
И даже Человека-паука
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
В Гомеле готовятся к Новому году
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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