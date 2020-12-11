Фотофакт. Посмотрите, как украсили елку в Гомеле. А уже 11 декабря на ней зажгут новогоднюю иллюминацию

В Гомеле украсили елку на центральной площади Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Гомеле уже украсили елку на центральной площади города. А уже 11 декабря на ней зажгут новогоднюю иллюминацию.

В качестве верхушки на елку водрузили большую красную звезду Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Украшали елку красными шарами Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На площади появился новогодний тоннель Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Рядом с елкой установили сразу несколько светящихся композиций: зверюшек с музыкальными инструментами, заснеженные деревья, лошадей с колесницей, Снегурочку.

Рядом с елкой установили несколько сказочных персонажей Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Рядом с елкой установили несколько сказочных персонажей Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Рядом с елкой установили несколько сказочных персонажей Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На площади также можно увидеть и символ года - бычка.

Можно найти и символ года - бычка Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Можно найти и символ года - бычка Фото: Виктор ДРАЧЕВ

И даже Человека-паука Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Гомеле готовятся к Новому году Фото: Виктор ДРАЧЕВ

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