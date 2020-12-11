Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 12 декабря из-за гололеда

Синоптики предупредили о гололедице на дорогах. Фото: pixabay

Неблагоприятная погода ожидается в Беларуси 12 декабря, на большей части территории республики пройдут мокрый снег и дождь, прогнозируется гололед. В связи с этим синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

- 12 декабря (суббота) на дорогах республики и в Минске сохранится гололедица, - уточнили в Белгидромете.

В целом в субботу будет облачная с прояснениями погода, а также ветрено (порывы могут достигать 14 метров в секунду). Местами будет слабый туман и гололед.

Температура воздуха ночью будет от -8°С по востоку до +1°С по юго-западу Беларуси. Днем чуть теплее (от -5°С до +1°С).

В воскресенье, 13 декабря, ночью местами, а днем на большей части территории страны вновь пройдут кратковременные дождь и мокрый снег. В отдельных районах гололед, на дорогах гололедица.

Столбики термометров ночью покажут от -1°С до -8°С, днем максимальная температура будет от -4°С до+3°С.

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