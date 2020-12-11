Курсы валют в Беларуси на 11 декабря: вновь доллар и евро на торгах подешевели

Курсы валют в Беларуси на 11 декабря Фото: Инна КОРСАК

На Белорусской валютно-фондовой бирже в пятницу, 11 декабря, прошли торги. Евро и доллар снова подешевели, а российский рубль подрос. Информацию опубликовали на сайте БВФБ.

Евро подешевел на 0,0051 и теперь стоит 3,075 белорусского рубля.

Доллар снизился на 0,0142 и теперь стоит 2,5334 белорусского рубля.

Российский рубль подорожал на 0,0056 и теперь стоит 3,4639 белорусского рубля.

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