Еврокомиссия одобрила пакет финансовой помощи для поддержки белорусского народа

Деньги пойдут на поддержку гражданского общества, молодежи, малых и средних предприятий, а также на улучшение ситуации в здравоохранении. Фото: pixabay

Европейский союз выделил Беларуси 24 миллиона евро из ранее обещанных 53 миллионов.

Такое решение приняла Европейская комиссия, деньги пойдут на поддержку гражданского общества, молодежи, малых и средних предприятий, а также на улучшение ситуации в здравоохранении.

В заявлении Еврокомиссии отмечается также, что огромное мужество белорусского народа, который мирно мобилизовался для защиты своих демократических и человеческих прав – это источник вдохновения для всех.

В новой программе помощи – четыре основных направления, в числе которых поддержка независимых СМИ и гражданского общества (на это направят восемь миллионов евро).

Еще четыре миллиона пойдут на консультативную помощь бизнесу. Столько же – на улучшение качества медицины, включая оборудование и расходные материалы для медцентров и лабораторий во время пандемии коронавируса.

Напомним, что в августе этого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах Евросоюза помочь белорусскому народу и выделить для этого дополнительные 53 миллиона евро.

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