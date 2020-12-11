В Генпрокуратуре рассказали, что было возбуждено уголовное дело по факту распространения данных 295 военнослужащих. Фото: БелТА

В Генеральной прокуратуре рассказали, что было возбуждено уголовное дело по факту распространения личных данных 295 военнослужащих. Об этом сообщает БелТА.

Удалось установить, что неизвестные лица получили доступ к информационным ресурсам войсковой части внутренних войск и смогли собрать личные данные 295 военнослужащих.

Личные данные были распространены в различных телеграм-каналах. Это повлекло за собой причинение вреда правам, свободам, а также законным интересам военнослужащих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Вмешательство во внутренние дела». Генпрокуратура Беларуси - о расследовании в Литве дела избитого владельца цветочного магазина.

Максим Хорошин подал заявление о насилии со стороны силовиков. (подробности)

«Побуждают граждан к агрессии». Генпрокуратура вынесла предупреждение представителям Католической и Православной церквей.

По мнению Генпрокуратуры, их высказывания противоречат Конституции. (подробности)