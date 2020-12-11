"Пост набрал более трех тысяч просмотров и ряд оскорбительных комментариев". В Могилеве возбудили уголовное дело за оскорбление милиционера в соцсети

В Могилеве возбудили уголовное дело за оскорбление милиционера в соцсети Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Могилеве возбуждено уголовное дело за оскорбление милиционера в соцсети.

В конце сентября в соцсети появились фотографии могилевской милиции с персональными данными и номерами телефонов.

- Пост набрал более трех тысяч просмотров и ряд оскорбительных комментариев, - пишет БелТА со ссылкой на областное УВД. - По факту публичного оскорбления представителя власти было возбуждено уголовное дело.

Автора одного из комментариев милиция нашла. Это оказался 36-летний могилевчанин. В ведомстве говорят, что мужчина не знаком с сотрудниками милиции и не объяснил, почему он написал комментарий. Сейчас он в изоляторе временного содержания.

По данным УВД, могилевчанина раньше судили за кражи, угон, нарушения ПДД, мелкое хулиганство и распитие спиртного в общественных местах.