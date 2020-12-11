Врач назвал неожиданную опасность потери обоняния при коронавирусе

Потеря обоняния таит в себе несколько скрытых опасностей. Фото: pexels

Потеря обоняния при коронавирусе таит в себе неочевидную опасность. Об этом заявил доктор и телеведущий Евгений Комаровский в новом видео на своем YouTube-канале, отвечая на вопросы подписчиков.

Медик уточнил, что есть пара ситуаций, в которых потеря обоняния несет реальную угрозу жизни.

- Первая ситуация связана с тем, что посредством обоняния мы в принципе определяем качество продуктов, - пояснил врач. Он добавил, что больным коронавирусом с таким симптомом нужно тщательно проверять продукты, если они сами не могут это сделать, нужно попросить помощи окружающих.

Еще одна опасность заключается в том, что больной коронавирусом из-за отсутствия обоняния может вовремя не ощутить запах газа или дыма. Особенно это важно зимой, когда люди пользуются газовым оборудованием для отопления домов.

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