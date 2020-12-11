Главный санврач рассказала, как часто в Минске контролируют соблюдение масочного режима в магазинах и общепите и многие ли его соблюдают

Главный санврач сообщила, что в Минске еженедельно проводится контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и общепите Фото: Инна КОРСАК

Главный санитарный врач Светлана Ермак сообщила, что в Минске еженедельно проводится контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и общепите. Об этом сообщили в БелТА.

- Сотрудники санитарной служба Минска еженедельно проводят оценку соблюдения масочного режима. За прошлую неделю процент неиспользования масок в объектах торговли составил около 5%. Хотела бы напомнить, что неделей ранее результат проверки составил около 9%. Что касается общепита, то с 9% произошло снижение до 7%. Масочный режим соблюдают в 95% магазинов и 93% объектов общепита, - рассказала Ермак.

Она добавила, что в банках и почтовых отделениях люди также стали более ответственно подходить к соблюдению масочного режима.

- Нас данная информацию только порадовала. Надеемся, что так будет и далее. Ведь только совместными усилиями мы сможем победить коронавирус, - заявила Ермак.

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