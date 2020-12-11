Режиссер Ким Ки Дук умер от коронавируса в Латвии: появились подробности обстоятельств смерти

Режиссер Ким Ки Дук Фото: Юлия ГОМАН

Культовый режиссер из Южной Кореи Ким Ки Дук умер от последствий коронавируса в Латвии, куда прибыл покупать жилье. Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на директора рижского филиала фестиваля документального кино «Артдокфест» Виталия Манского.

По его словам, кинематографист скончался в латвийской больнице от осложнений, вызванных COVID-19. Ему было 59 лет.

Режиссер перестал выходить на связь с 5 декабря. Спустя несколько дней его начали искать, звонили в больницы, но из-за правил защиты личных данных узнать, где находится лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей, было очень сложно.

- Решали вопрос о транспортировке в Германию или еще куда-то, но в итоге опоздали, - уточнил Манский, его слова приводит РБК.

Ким Ки Дук намеревался оформить вид на жительство в Латвии и купить дом в Юрмале, для чего и приехал туда в конце ноября этого года.

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