Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 11 декабря 2020 года: снова антирекорд по заболевшим - 1967 новых случаев

Вновь рекорд за сутки заболевших ковидом - 1967 новых случаев Фото: Инна КОРСАК

В телеграм-канале Минздрава опубликовали статистику по коронавирусу на 11 декабря. Снова антирекорд по заболевшим за сутки - 1967 новых случаев.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 156 359 человек.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 1845 человек.

Всего в Беларуси на 11 декабря коронавирусной инфекцией переболели 133 930 пациентов.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 8 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 1246 пациентов, - рассказали в Минздраве.

И добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 3 548 306. За последние сутки провели 31 290 тестов.

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