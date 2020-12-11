В ближайшие дни первый энергоблок БелАЭС снова подключат к сети

11 декабря завершено тестирование всех систем и оборудования первого энергоблока Белорусской АЭС. В рамках завершения этапа энергетического пуска на БелАЭС проводилось отключение первого энергоблока от энергосистемы. Плановое - подчеркивает в своем сообщении Министерство энергетики Беларуси. Реакторная установка была остановлена.

В целом свыше 200 испытаний и исследований провели на первом энергоблоке станции на этапе энергопуска. Этот этап предусматривает проведение самых важных эксплуатационных испытаний, заявили в Минэнерго.

- Ключевые задачи в рамках испытаний выполнены. В ближайшие дни этап энергетического пуска планируется завершить, энергоблок снова подключат к сети, - говорится в сообщении ведомства 11 декабря. - Идет подготовка к переходу на следующий этап - опытно-промышленной эксплуатации.

Минэнерго опубликовал на своем сайте информацию о ходе работ на БелАЭС по ключевым блокам. В частности, это степень готовности первого и второго энергоблоков, выработка электроэнергии и радиационный фон.