Задержали 55-летнего минчанина, который целый год совращал малолетнюю племянницу и снимал на мобильный

Задержали 55-летнего минчанина, который целый год совращал племянницу и снимал видео на мобильный Фото: Павел МАРТИНЧИК

Задержали 55-летнего минчанина, который совращал племянницу и снимал видео на мобильный. Об этом пишет Ольга Чемоданова, пресс-секретарь МВД.

По информации милиции, мужчина приходил в гости к племяннице и на протяжении года совращал девочку. Пока ее родители ни о чем не догадывались.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении малолетнего ребенка.

По данным МВД, мужчина не раз привлекался к уголовной ответственности - за аналогичное преступление, изнасилование, имущественные злодеяния и за пьяное вождение.

- Кроме того, минчанин является активным участником деструктивных телеграм-каналов и пабликов, где размещает негативные комментарии протестного толка и призывы к насилию над силовиками, - приводит такие детали МВД.