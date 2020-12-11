Еще 9 суток? Ольгу Хижинкову не выпустили на свободу

Хижинкова уже больше месяца за решеткой. Фото: Instagram @volgena

11 декабря Мисс Беларусь-2008 и бывшая пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова должна была выйти на свободу после продолжительного административного ареста, который она отбывает по обвинению в участии в несанкционированных массовых мероприятиях. Однако Ольгу не освободили из изолятора на Окрестина в Минске.

Она находится за решеткой с 8 ноября, над ней прошло уже три суда. И, судя по всему, Ольге придется провести под арестом еще девять суток. Изначально предполагалось, что срок после третьего суда не будет суммирован с первыми двумя, но, принимая во внимание то, что ответили родственникам сотрудники изолятора, в итоге все три срока все-таки суммировали, пишет tut.by.

Встретить Ольгу 11 ноября хотели не только его родные и друзья - к изолятору приходили такие известные спортсмены, как Барабанщикова, Веретило, Хомутовский и другие.

Напомним, вышедшая на свободу журналистка Александра Квиткевич, которая сидела с Хижинковой в одной камере, рассказывала, в каких ужасных условиях содержат белорусскую медиаперсону >