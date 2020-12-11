Минздрав рассказал, сколько человек за сутки в Беларуси обратились к медикам с травмами из-за гололеда

За сутки в Беларуси больше 150 человек обратились к медикам с травмами из-за гололеда Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

Министерство здравоохранения Беларуси рассказало о том, сколько человек обратились за медицинской помощью 10-11 декабря из-за гололеда, который покрыл дороги и тротуары многих городов страны.

Больше всего пострадавших в Брестской области. Там за сутки обратились за медпомощью 100 человек. Из них 9 пришлось госпитализировать. У всех пациентов диагностированы гололедные травмы, констатируют в Минздраве.

В других регионах число обращений значительно меньше. В Минске из обратившихся к медикам у 24 пациентов диагностированы гололедные травмы. В Минской области - у 9 человек, в Витебской области - у 4 человек, в Гомельской - у 8 пострадавших, в Гродненской - у 6 человек, в Могилевской - у 10 пациентов.

Также в регионах зарегистрированы единичные обращения с холодовыми травмами.

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