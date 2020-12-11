«Белтелеком» поднимает тарифы на интернет и связь

«Белтелеком» поднимает тарифы на связь Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Государственное предприятие «Белтелеком» рассказало о повышении цен на услуги электросвязи. Тарифы увеличатся с 21 декабря. Больше всего подорожает междугородная связь для физических лиц - на 18%. Тарифы для физлиц на местную связь повысятся на 4,5%.

- Решение о пересмотре регулируемых тарифов принято с целью доведения их до уровня возмещения затрат, - прокомментировали в Белтелекоме.

Также вырастет оплата за интернет, но ненамного - на 1,46%. Тарифы на другие услуги электросвязи повышаются в среднем на 5%, проинформировали на предприятии. И добавили: в рамках прогнозируемого индекса роста потребительских цен на 2021 год.

В Белтелекоме заявили, что повышение тарифов позволит продолжить большие телекоммуникационные проекты, например, прокладывать PON-сети.

Напомним, ранее сообщалось также о подорожании некоторых почтовых услуг - по решению Министерства антимонопольного регулирования и торговли