Ковид-новости регионов: в Докшицком районе болеют 648 человек

В Докшицком районе коронавирусом болеют 648 человек Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Некоторые районные газеты Беларуси иногда сообщают о местной статистике по заболеваемости COVID-19. Напомним, Министерство здравоохранения дает только общие цифры, без разбивки по регионам. 11 декабря районную «корона-статистику» дала газета Докшицкого района «Родныя вытокі».

Во время первой волны коронавируса в этом районе была напряженная ситуация и много больных. А что сейчас?

По официальной статистике на 11 декабря, в Докшицком районе под медицинским наблюдением находятся 648 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19. В стационарах лечатся 58 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Проходят амбулаторное лечение дома в режиме самоизоляции 590 человек.

Всего в районе проживает около 22 тыс. человек.

А вот «ковид-новости» от газеты Рогачевского района «Свабоднае слова». Там сообщают, что «огромные очереди во втором поликлиническом отделении в райцентре продиктовали необходимость принять срочные меры, чтобы разгрузить ситуацию». Решено изменить адрес лаборатории, где делают тесты на определение COVID-инфекции: она перемещена из бывшего здания тубдиспансера в районную поликлинику.

Напомним, 11 декабря в Беларуси снова антирекорд по заболевшим - 1967 новых случаев