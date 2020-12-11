Минчанину присудили штраф свыше 10 тыс. рублей за надругательство над государственным флагом Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

По обвинению в надругательстве над государственным флагом Беларуси, по уголовной статье, судили минчанина. По версии следствия, Александр вечером 24 октября, «имея умысел в публичных действиях, направленных на надругательство над государственным флагом, публично сорвал флаг» со здания по улице Красной в столице.

- Продолжая свои преступные действия, направленные на надругательство над государственным флагом, осуществлял маховые движения во время передвижения по улице Красной. Затем, проявляя стремление публично продемонстрировать свое неуважительное отношение к государственным символам и причинить ущерб авторитету Республике Беларусь, бросил государственный флаг на проезжую часть, - цитирует обвинение nn.by со ссылкой на правозащитников.

Во время следствия минчанин возместил ущерб - флаг и древко оценили в 30,5 рублей. Прокурор запросил для обвиняемого штраф в 400 базовых величин - это 10 тыс. 800 рублей. Судья согласился и вынес такой приговор. Он пока не вступил в законную силу.