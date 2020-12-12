Швейцария ввела санкции против Александра Лукашенко Фото: Павел МАРТИНЧИК

Швейцария следом за Евросоюзом ввела санкции против Александра Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. Об этом сообщили на сайте Федерального совета.

- Федеральным Советом Швейцарии было принято решение в пятницу, 11 декабря, о введении санкций во отношении Беларуси. Они подразумевают запрет на въезд, транзитный проезд через территорию страны, а также замораживание счетов. В санкционный список попали 15 белорусских чиновников, среди которых Александр Лукашенко, - написано в сообщении.

Помимо Александра Лукашенко, в список попали его старший сын Виктор, пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, глава КГБ Иван Тертель, начальник СК Иван Носкевич и другие.

Новые меры вступили в силу 11 декабря в 18.00. Таким образом Швейцария поддержала второй пакет санкций, который еще 6 ноября одобрили в Евросоюзе.

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