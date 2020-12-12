Студента четвертого курса БГУИР судили в седьмой раз. У него уже 99 суток ареста

Студента БГУИР судили уже в седьмой раз. Фото: tut.by

Студента БГУИР Яна Солоновича в пятницу, 11 декабря, судили уже в седьмой раз. Он был задержан 1 ноября. Состоялся суд и парню дали 12 суток ареста. После этого студента судили еще пять раз.

Очередной седьмой суд состоялся в пятницу, 11 декабря. Парню дали 14 суток административного ареста. Об этом сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна».

В общей сумме у студента уже 99 суток ареста. Его судили по части 1 статьи 23.34 КоАП – Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Мама Яна рассказала порталу onliner.by, что после своего задержания 1 ноября сын признался в 15 эпизодах участия в акциях протеста в августе, сентябре и ноябре.

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