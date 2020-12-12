Фотофакт. На главной елке в Гомеле зажглись новогодние огни

На главной елке в Гомеле зажгли новогодние огни
Фото: Виктор ДРАЧЕВ
На главной елке в Гомеле в пятницу, 11 декабря, зажглись новогодние огни. В центре на площади Ленина и дети, и взрослые приняли участие в празднике. Об этом сообщает БелТА.
На празднике присутствовали и дети, и взрослые. Фото: БелТА
На верхушку елку поместили уже традиционную Вифлеемскую звезду.
На елке разместили пиксельную иллюминацию, которая будет меняться.
На праздник зажигания новогодних огней на елке приехал и Дед Мороз. Он вышел из внедорожника вместе со Снегурочкой.
Дед Мороз на торжество приехал на внедорожнике. Фото: БелТА
Дед Мороз фотографировался с присутствующими. Фото: БелТА
Присутствовал на торжестве и главный символ 2021 года – бычок.
Присутствовал на празднике и бычок. Фото: БелТА
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Посмотрите, как украсили елку в Гомеле. А уже 11 декабря на ней зажгут новогоднюю иллюминацию.
Около новогодней красавицы установили сразу несколько композиций с подсветкой. (подробности)
Посмотрите, в какие цвета наряжают елку на Октябрьской площади.
Рядом с елкой установили лошадей и сани. (подробности)
В Гродно торжественно зажгли главную елку - Дед Мороз на открытии приятно удивил.
Гродненщина зажигает новогодние огни - там уже очень атмосферно. (подробности)