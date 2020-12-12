Фотофакт. На главной елке в Гомеле зажглись новогодние огни

На главной елке в Гомеле зажгли новогодние огни Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На главной елке в Гомеле в пятницу, 11 декабря, зажглись новогодние огни. В центре на площади Ленина и дети, и взрослые приняли участие в празднике. Об этом сообщает БелТА.

На празднике присутствовали и дети, и взрослые. Фото: БелТА

На верхушку елку поместили уже традиционную Вифлеемскую звезду.

На елке разместили пиксельную иллюминацию, которая будет меняться.

На праздник зажигания новогодних огней на елке приехал и Дед Мороз. Он вышел из внедорожника вместе со Снегурочкой.

Дед Мороз на торжество приехал на внедорожнике. Фото: БелТА

Дед Мороз фотографировался с присутствующими. Фото: БелТА

Присутствовал на торжестве и главный символ 2021 года – бычок.

Присутствовал на празднике и бычок. Фото: БелТА

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