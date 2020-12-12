Гендиректор норвежской компании Yara приезжал на «Беларуськалий» и встретился с руководством. Фото: БелТА

Генеральный директор компании Yara Свейн Торе Холзетер приезжал на «Беларуськалий» и встретился с его руководством. Об этом сообщили в независимом профсоюзе горняков.

Помимо гендиректора на «Беларуськалий» также приехали корпоративный сотрудник компании и еще два представителя руководства.

- На встрече обсуждались вопросы, которые касались труда и техники безопасности на предприятии, несчастных и смертельных случаев, дискриминации по признаку членства в профсоюзе, наказания за участие в стачке и других, - сообщили в Белорусском независимом профсоюзе горняков.

Также Холзетер сообщил БНПГ, что на встрече были выдвинуты несколько условий, которые нужно выполнить, чтобы соответствовать Кодексу поведения для деловых партнеров Yara. Уже в ближайшее время они будут озвучены.

Руководство компании Yara встретилось и с представителями независимых профсоюзов.

Пока официально и «Беларуськалий», ни компания Yara официально о встрече не сообщили.

Напомним, что норвежская компания Yara является крупнейшим мировым поставщиком минеральных удобрений, а также ключевым клиентом «Беларуськалия».

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