В Минздраве опубликовали новые сведения: почти 900 человек в Гомельской области обратились к медикам с травмами из-за гололеда

В Минздраве опубликовали сведения о числе обратившихся за медпомощью из-за травм от гололеда. Фото: читатель "КП"

В Министерстве здравоохранения опубликовали сведения за 11-12 декабря об обратившихся за помощью к медикам с травмами из-за гололеда. Информацию опубликовали в телеграм-канале ведомства.

Самое большое число обращений было в Гомельской области – 868 человек. Из них уже 780 медпомощь была оказана на месте, а 88 – были госпитализированы. У 867 пострадавших – травмы из-за гололеда. Одна травма – холодовая.

В Могилевской области к медикам за помощью обратились 327 человек. Амбулаторно помощь была оказана 297 из них. В больньцу были доставлены 30 пациентов. У всех травмы из-за гололеда.

В Витебской области было зафиксировано 320 обращений от людей. Помощь на месте получили 289 из них, а 31 человек был доставлен больницу. У всех травмы из-за гололеда.

В Минской области к медикам за помощью обратились 164 человека. Помощь на месте была оказана 147 из них, а 17 были госпитализированы. У трех пациентов зафиксирована холодовая травма, у 161 – гололедная.

В Брестской области 117 человек обратились к медикам. Помощь амбулаторно была оказана 109 из них. Доставили в больницу 8 человек. У 116 пациентов была зафиксирована травма из-за гололеда, у одного – холодовая.

В Гродненской области за сутки за помощью к врачам обратились 19 человек. Помощь на месте была оказана 18 пострадавшим. Одно человека с травмой из-за гололеда госпитализировали.

В Минске за помощью обратились 52 человека. Амбулаторно помощь была оказана 49 пациентам. Троих госпитализировали. У всех была зафиксирована гололедная травма.

Напомним, что на 11 декабря синоптики объявили в Беларуси оранжевый уровень опасности из-за гололеда. На 12 декабря он сохранится.

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