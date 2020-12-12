В Чериковском районе двое подростков провалились под лед. Один из них утонул

В Чериковском районе двое подростков провалились под лед. Фото: МЧС

В Чериковском районе двое подростков провалились под лед. Один из них погиб. Информация была размещена на сайте Могилевского областного управления МЧС.

- Трагедия произошла в пятницу, 11 декабря, на озере Верхнее, которое находится в агрогородке Езеры. Двое 15-летних подростков провалились под лед. Одному на помощь пришли местные жители. Он был доставлен в больницу с переохлаждением. Второй подросток утонул. Его доставали спасатели, - пояснили в ведомстве.

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