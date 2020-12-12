Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 12 декабря 2020 года: число заболевших COVID-19 продолжает расти – 1975 новых случаев

Число заболевших за сутки COVID-19 продолжает расти – 1975 новых случаев Фото: Инна КОРСАК

В телеграм-канале Минздрава была размещена статистика по коронавирусу на 12 декабря. Число заболевших за сутки продолжает расти – 1975 новых случаев. С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 158 334 человек.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 1992 человека.

Всего в Беларуси на 12 декабря коронавирусной инфекцией переболели 135 922 пациента.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 8 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 1254 пациента, - рассказали в Минздраве.

И добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 3 миллиона 578 тысяч 661. За последние сутки провели 30 355 тестов.

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