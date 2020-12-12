На МКАД 12 декабря столкнулись два автомобиля. Погибла 52-летняя женщина. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

На МКАД 12 декабря утром столкнулись два автомобиля. Погибла 52-летняя женщина. Об этом сообщили в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- Удалось установить, что за рулем автомобиля «Опель» находился 25-летний водитель. Он двигался по первой полосе внешнего кольца МКАД со стороны улицы Ташкентской в направлении Партизанского проспекта. В районе пересечения улицы Свислочская со МКАДом он врезался в автомобиль «Мазда» и 52-летнюю женщину, которая стояла рядом. Ее спасти не удалось, - пояснили в ведомстве.

И добавили, что до этого инцидента 25-летний водитель столкнулся с автомобилем «Форд». В ДТП обошлось без жертв.

На МКАД 12 декабря столкнулись два автомобиля. Погибла 52-летняя женщина. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В телеграм-канале Следственного комитета рассказали, что было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 – Нарушение правил дорожного движения лицом, который управляет транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека.

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