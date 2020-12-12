На белорусско-литовской границе утром 12 декабря скопилось на выезд более 650 грузовиков Фото: Оксана БРОВАЧ

На белорусско-литовской границе утром 12 декабря скопилось на выезд более 650 грузовиков. Информация была опубликована на сайте Государственного пограничного комитета.

В пункте пропуска «Котловка» выезда ожидали более 190 грузовкиков. В «Каменном логе» - 230. В «Беняконях» - 120, а в «Привалке» - 110.

На белорусско-латвийской границе также были замечены очереди из грузовиков. Так в пункте пропуска «Григоровщина» выезда ожидали более 150 грузовых маших, в «Урбанах» - 170.

На белорусско-польской границе в пункте пропуска «Берестовица» были замечены 20 фур на выезд.

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