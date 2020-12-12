В Бобруйске грузовик въехал в остановку и придавил к дереву двух пешеходов

Водитель грузовика не справился с управлением. Фото: МЧС

Сообщение об аварии поступило в МЧС от очевидца 11 декабря. ДТП случилось в Бобруйске на улице Кирова. Водитель грузовика не справился с управлением и наехал на людей, которые стояли на остановке, а потом врезался в дерево. В результате между автомобилем и деревом оказались зажаты двое мужчин, их деблокировали спасатели. Пострадавшие сейчас в больнице.

А недавно в Могилеве Audi выехала на тротуар и наехал на двоих мужчин и женщину. В МВД опубликовали шокирующую запись с камеры наблюдения: на видео заметно, как люди разлетаются в разные стороны от удара (читать далее).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Машина пролетела рядом с обелиском и вспыхнула»: подробности резонансной аварии на площади Победы в Минске

Водитель в больнице. Пояснить сотрудникам ГАИ, что произошло, он не смог (читать далее)