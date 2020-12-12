В Гродно водитель БМВ наехал на милиционера, провез его на капоте и скрылся

Возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудников милиции. Фото: СК

Вечером 25 октября 33-летний житель Гродно за рулем BMW X5 наехал на сотрудника милиции в форме и провез его на капоте, сообщает Следственный комитет. По версии следствия, водитель совершил этот наезд, чтобы уклониться от разбирательства и скрыться.

После наезда водитель попытался выехать из страны, но его задержали в пункте пропуска на границе с Литвой. Мужчине предъявили обвинение по ст. 364 (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности и принуждения к изменению характера этой деятельности, из мести). Мужчина находится под домашним арестом. Расследование этого дела завершено, дело скоро поступит в суд.

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