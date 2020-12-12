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Посол России в Беларуси поздравил россиян с Днем конституции

Дмитрий Мезенцев пожелал соотечественникам счастья, благополучия и здоровья
Источник:kp.by
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Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев

Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев

Фото: Павел МАРТИНЧИК

В поздравлении говорится о том, что принятие всенародным голосованием конституции стало важнейшим событием в истории России. Тогда «был закреплен выбор многонационального российского народа в пользу построения демократических основ общества».

- В результате общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в основной закон были внесены важнейшие поправки. Миллионы россиян, в том числе тысячи соотечественников, проживающих в Беларуси, сделали по-настоящему исторический выбор ради родной страны, ради её настоящего и будущего.

Дмитрий Мезенцев отмечает, что сейчас в Беларуси идет подготовка к конституционной реформе. В этот процесс вовлечены депутаты, правоведы и общественность. Российский посол считает, что эта инициатива Александра Лукашенко призвана вовлечь в диалог представителей всех слоев белорусского общества и обеспечить совершенствование политической системы.

Политика: в Беларуси