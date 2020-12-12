Восемь тысяч новобранцев приняли присягу в воинских частях

Около 2,5 тысяч новобранцев произнесли слова присяги в Печах. Фото: Владимир Блинов, "Ваяр".

В субботу, 12 декабря в соединениях и воинских частях ВС присягу приняли около 8 тысяч военнослужащих, сообщает Министерство обороны в своем телеграм-канале. Это новобранцы, которых призвали на срочную военную службу и службу в резерв. Из них 2,5 тысячи - в 72 гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов в Печах.

В ведомстве отмечают, что на присягу приглашены и близкие новобранцев. Их проинформировали о том, что нужно соблюдать меры защиты от распространения коронавируса. Для тех, кто не смог приехать, организовали онлайн-трансляцию.

Слова присяги сегодня произнесли и около 1700 ребят, которых осенью призвали в органы пограничной службы, сообщает "Беларусь 1".

Анатолий Лаппо, председатель Госпогранкомитета Беларуси, рассказал об условиях проживания на заставах:

- Это условия 21 века. Мы приглашаем в любое время родителей посетить любую погранзаставу, где служат их дети. В любое время. Даже не надо предупреждать нас. Приедут - посмотрят, как живут их дети, чем питаются. Это наша задача, наша гордость.