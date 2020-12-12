В Витебске люди оформляли на себя кредиты, а деньги отдавали знакомому. Его обвиняют в мошенничестве

Людей, которые пострадали от действий мужчины на фото, следователи просят сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +37533 399 80 44 (круглосуточно). Фото: СК

По информации следствия, 29-летний мужчина из Верхнедвинска уговаривал знакомых оформить на свои паспорта кредиты, одалживать ему деньги. Взносы по кредитам мужчина обещал платить сам, но так этого и не делал. Деньгами он распоряжался по своему усмотрению, сообщает УСК по Витебской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК. Следствию известно об 11 фактах противоправной деятельности подозреваемого. Сумма ущерба - не меньше 30 тысяч рублей.

Людей, которые пострадали от действий мужчины на фото, следователи просят сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +37533 399 80 44 (круглосуточно).

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