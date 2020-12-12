В Бресте грузовой микроавтобус во дворе задавил пенсионерку

Авария случилась во дворе на улице Московской. Фото: МВД

Во дворе областного центра по улице Московской микроавтобус Iveco насмерть сбил пенсионерку, сообщили в пресс-службе МВД. Это случилось около 14.40 в субботу, 12 декабря.

За рулем грузового микроавтобуса был 27-летний водитель. Он, двигаясь задним ходом, наехал на 74-летнюю женщину. Она скончалась на месте.

В деталях аварии разбирается следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ.

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