В Купаловском театре в январе собираются показать «Паўлінку» с новым составом актеров

"Павлинку" в Купаловском ставили с 1944 года, каждый сентябрь этот спектакль открывал сезон. Фото: kupalauski.by

Об этом министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич рассказал «Смартпресс».

По его словам, работа ведется кропотливая. На кастинг приходят и молодые люди, и с опытом.

- Очень много идет молодежи. Вы знаете, для них честь попасть в труппу Купаловского. Уже более 20 человек прошли кастинг. Решение по кандидатурам принимает художественный совет.

Министр добавил, что идет работа над новой версией «Паўлінкі» - спектакль может быть представлен на сцене уже в первой декаде января. Известно, что на главную роль претендуют три актрисы, но их имена пока не называют.

- Я был в театре уже не единожды, настроение у коллектива позитивное, по всем позициям есть понимание, - рассказал Анатолий Маркевич. В труппе будет состоять 40-46 актеров. Именно такое число необходимо, чтобы ставить полноценные спектакли.

Напомним, в конце августа из Купаловского театра уволились 58 человек. Заявления они написали после того, как за высказывание о насилии уволили гендиректора Купаловского театра Павла Латушко. Среди уволенных народные артисты Беларуси Зоя Белохвостик, Арнольд Помазан, заслуженные артисты Алена Сидорова, Юлия Шпилевская, Игорь Денисов, Наталья Кочеткова, Георгий Малявский. Артисты Павел Харланчук, Роман Подоляко, Михил Зуй, Дмитрий Есеневич, Валентина Гарцуева, Светлана Аникей. Художественный руководитель Николай Пинигин и все режиссеры.

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