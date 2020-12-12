В Брестской области за 11 месяцев поймали за рулем пьяными больше 2 тысяч человек

В этом году 10% ДТП с пострадавшими произошло по вине пьяных водителей. Такие аварии чаще всего происходят по вечерам, с 16 до 20 часов в субботу и воскресенье. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В УВД Брестского облисполкома пояснили, что если в крови или выдыхаемом воздухе концентрация этилового спирта составляет 0,3 и больше промилле – это уже алкогольное опьянение. Садиться за руль в таком состоянии нельзя.

Штраф за пьяное вождение – от 1350 до 2700 рублей с лишением прав на три года. За повторное нарушение в течение года – уже уголовная ответственность и конфискация автомобиля.

В этом году 10% ДТП с пострадавшими произошло по вине пьяных водителей. Такие аварии чаще всего происходят по вечерам, с 16 до 20 часов в субботу и воскресенье.

А каждая третья авария в 2020 году в Брестской области произошла с участием пешеходов, 15% из них был пьяны.

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