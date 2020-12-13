В Минске ночью Opel врезался в городской автобус, водитель сбежал с места ДТП

Водитель "Опеля" не выдержал безопасное расстояние перед автобусом. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

О том, что поздно вечером 12 декабря в Минске в серьезное ДТП попали легковушка и городской автобус, проинформировали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла на проспекте Дзержинского. Водитель «Опеля» направляясь от проспекта Любимова в сторону улицы Голубева не учел безопасную дистанцию и врезался в попутный автобус «МАЗ».

Когда на место столкновения приехали гаишники, в салоне легковушки оставались женщина и двое мужчин, но пассажиры автобуса, сказали, что в машине был еще один мужчина.

- Предположительно, сбежавший с места ДТП гражданин и являлся водителем «Опеля». Сейчас его личность устанавливается. В аварии пассажиры и водитель автобуса не пострадали, а вот пассажиров легковушки доставили в больницу для обследования, - уточнили в пресс-службе.

В ГАИ напомнили, что за самовольное оставление места ДТП водителю грозят меры административной и уголовной ответственности (ч.2 ст.18.17 КоАП или ч.2 ст.159 УК РБ). Максимальная грозящая санкция за такие действия ограничение свободы до 2 лет со штрафом или без него.

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