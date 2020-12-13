Глава ООН призвал все страны объявить чрезвычайное положение и принять экстренные меры. И это не связано с коронавирусом

Генсек ООН призвал страны объявить ЧП в области климата. Фото: Reuters.

О том, что Генеральный секретарь ООН призвал государства мира объявить ЧП в области климата, сообщил ресурс «Новости ООН». Мероприятие проходило в удаленном формате в субботу, 12 декабря.

Так Антониу Гутерриш призвал человечество добиваться углеродной нейтральности к середине века. Напомним, под углеродной нейтральностью предполагается, что все выбросы углекислого газа будут компенсироваться за счет реализации углеродно-негативных проектов, при которых углекислый газ из атмосферы станет поглощаться.

- Наступил момент истины и надежды. Если мы не сменим курс, то в этом столетии мы можем столкнуться с катастрофическим потеплением - более чем на три градуса, - заявил он.

Также генсек ООН пояснил, что на данный момент концентрация диоксида углерода находится на рекордном уровне. И сегодня температура на планете уже на +1,2 градуса выше, чем это было до промышленной революции. Это означает то, что обязательства, которые страны давали при заключении Парижского климатического соглашения, ими не исполняются.

- Сегодня я призываю всех мировых лидеров объявить в своих странах чрезвычайное положение в сфере климата. И продлить его до тех пор, пока не будет обеспечена углеродная нейтральность, - призвал Гутерриш.

Здесь же он подчеркнул, что уже 38 государств планеты сделали этот шаг, остальные должны последовать их примеру.

Среди других срочно необходимых мер глава ООН перечислил назначение цены за загрязнение углеродом, постепенное прекращение финансирование сектора ископаемых энергоносителей и завершение его субсидирования, запрет на строительство новых угольных электростанций.

СПРАВОЧНО: «Углеродная нейтральность», о которой говорил генсек Организации, не предполагает того, что выбросы парниковых газов будут полностью сведены к нулю. Главное здесь, чтобы объемы выбросов не превышали объем, поглощаемого СО2 природой (лесами и океанами). При достигнутом «равновесии» парниковые газы не будут попадать в атмосферу, а значит, будет достигнуто «нетто-нулевой эмиссии».

О цели достичь «нетто-нулевых эмиссий» к 2050-му году уже объявили Евросоюз, Великобритания, Япония и Республика Корея, а также еще более 110 стран. Китай заявил, что сделает это на 10 лет позже, то есть к 2060-му году. Подобных заверений ждут и от других государств.

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